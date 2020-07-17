Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
17.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:18
İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi istikametine giden İbrahim E.B idaresindeki 34 CBB 763 plakalı otomobille Hasan Y idaresindeki 27 MB 0920 plakalı motosiklet Hastane Kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Y, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralının Gaziantep'e sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: AA