Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

25.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:52
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hükumet Caddesinde meydana gelen kazada, E.K idaresindeki 34 BAK 409 plakalı otomobille otoparka girmek isteyen Hüseyin Erdağ idaresindeki 27 AAB 689 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdağ sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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