Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükumet Caddesinde meydana gelen kazada, E.K idaresindeki 34 BAK 409 plakalı otomobille otoparka girmek isteyen Hüseyin Erdağ idaresindeki 27 AAB 689 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdağ sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.