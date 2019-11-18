Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeltik yüklü tırın panelvanla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeltik yüklü tırın panelvanla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mehmet A. idaresindeki 27 ADS 836 plakalı tır, Gaziantep Şanlıurfa kara yolu Nizip Fıstık Hali kavşağında Hasan B. yönetimindeki 27 Y 43 60 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada yaralanan Hasan B. 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çeltik yüklü tırın devrildiği kazada Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden yol trafiğe kapandı. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.