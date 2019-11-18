Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeltik yüklü tırın panelvanla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

18.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:54
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

'in ilçesinde yüklü tırın panelvanla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki 27 ADS 836 plakalı tır, Gaziantep kara yolu Nizip Fıstık Hali kavşağında Hasan B. yönetimindeki 27 Y 43 60 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada yaralanan Hasan B. 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çeltik yüklü tırın devrildiği kazada Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden yol trafiğe kapandı. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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