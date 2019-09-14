Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Hacıali Öztürk Mahallesi Vatan Caddesinde meydana gelen kazada, Mahir Yoldaş (21) idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Yoldaş, 112 Acil Servis ekiplerince önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne ardından Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne sevk edildi.