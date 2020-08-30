Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
30.08.2020 00:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 01:20

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep kara yolu 26. kilometresinde, S.A (38) yönetimindeki 42 AGM 147 plakalı cip, park halindeki 27 AEP 771 plakalı hafif ticari araçla 80 ABY 336 plakalı kurtarıcıya çarptı.

Suriye uyruklu Mayada Hamidi'nin (55) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, arıza yaptığı için park halinde duran hafif ticari aracın kazaya karışan taşıyıcıya yüklenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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