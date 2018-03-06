Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nuri Atar (34) idaresindeki 27 P 6224 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda karşı yönden gelen Cesur Bozkurt (28) yönetimindeki 27 BJB 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Nuri Atar olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Bozkurt, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.