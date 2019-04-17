Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında duran TIR'ın şoförüne çarparak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen Coşkun Demirsoy'un (46) kullandığı 15 PY 672 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 63 AJ 591 plakalı TIR'dan inerek yol kenarında bekleyen sürücü Hüseyin Çelik'e(53) çarptı. Ardından şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin arka koltuğunda oturan Ayşe Atasayar'ın (69) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Hüseyin Çelik ile otomobil sürücüsü Coşkun Demirsoy ve eşi Hacer Demirsoy (43) ise ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, jandarma soruşturması başlattı. - Gaziantep

Kaynak: DHA