Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Coşkun Demirsoy'un (46) kullandığı 15 PY 672 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 10. kilometresinde, Hüseyin Çelik (53) yönetimindeki 63 AS 591 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Atasayar (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan, Coşkun ve eşi Hacer Demirsoy (43), 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Çelik ise Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA