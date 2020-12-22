Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:22
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emin Korkmaz idaresindeki 06 BC 8696 plaka otomobil, Nizip-Birecik kara yolunda seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdulkadir Dikilitaş yönetimindeki 27 YP 084 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücüler ve araçlardan birindeki Mustafa Pürçek Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Pürçek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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