Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 ölü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı.