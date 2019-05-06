Gaziantep'te Trafik Haftası Kutlamaları

Gaziantep'te Karayolu Trafik Haftası, gerçekleştirilen etkinlik ile kutlandı.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen kutlama programında trafik polisleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte, kaza yapan araç içerisinde yaşananlar ise uygulamalı olarak gösterildi. Programa katılan Gaziantep Valisi Davut Gül de, meydana kurulan stantları gezdi. Emniyet kemerinin önemine dikkat çeken Vali Gül, kurallara uymanın yaşam kalitesini arttıracağını belirterek, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kutlamalarda Vali Gül,İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından kurallara uyan ve ayın servis şoförü seçilen sürücüye, ayın polis, jandarma ve zabıtalarına plaket verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA