Gaziantep'te trafik denetimlerini sürdürüyor

20.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:57

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından trafik denetimi yapıldı.



Gaziantep merkez ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 85 araç kontrol edilerek, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 706 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 132 araç trafikten men edilerek, 4 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA