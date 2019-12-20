Gaziantep'te trafik denetimlerini sürdürüyor
Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından trafik denetimi yapıldı.
Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından trafik denetimi yapıldı.
Gaziantep merkez ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 85 araç kontrol edilerek, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 706 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 132 araç trafikten men edilerek, 4 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP