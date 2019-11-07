07.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:58

Gaziantep'te trafik denetimlerinde 3 bin 636 araç kontrol edildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde trafik güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Toplam 3 bin 636 aracın denetlendiği kontrollerde, 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu madde alarak araç kullanmaktan, 217 sürücü ve araç plakasına hız ihlalinden, 6 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 2 sürücü ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 araç sürücüsüne çevreyi rahatsız edecek şekilde abartılı egzoz kullanmaktan, 12 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca 725 sürücü ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı. 131 araç trafikten men edildi ve 5 sürücünün de belgesine el konuldu.

Kaynak: AA