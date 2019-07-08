Gaziantep'te trafik denetimleri

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 6 ayda 115 bin 397 sürücüye 34 milyon 777 bin 174 lira ceza kesildiğini, 16 bin 98 aracın ise trafikten men edildiğini bildirdi.

Gül, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi binasında düzenlediği basın toplantısında, ocak ayından bu yana kentte 590 bin 397 aracın denetime tabi tutulduğunu söyledi.

Toplamda 115 bin 397 sürücüye 34 milyon 777 bin 174 lira ceza kesildiğini belirten Gül, 16 bin 98 aracın ise trafikten men edildiğini ifade etti.

Trafik düzenlemesinde vatandaş ihbarının oldukça önemli olduğuna değinen Gül, şunları kaydetti.

"Abartı egzoz kullanan kamunun rahat ve huzurunu bozan araçları vatandaşlarımız 155'e bildirdiği zaman ilgili arkadaşlar ivedilikle oraya ekip gönderiyor. Kent genelinde trafik düzeninin bozan ve vatandaşı rahatsız eden araçlara mutlaka cezai eşlem uygulanıyor. Görevlilerimizin yaptığı denet sonucunda abartı egzoz kullanan 228 sürücüye 240 bin 480 para cezası kesildi ve bu araçlar trafikten men edildi. Yine modifiye araç kullanan 226 sürücüye 53 bin 110 lira para cezası kesildi. Yine bu araçlar trafikten men edildi. İzinsiz atık madde toplayan 350 misafir araç sürücüsüne 493 bin 370 lira para cezası kesildi ve 295 araç trafikte men edildi. Yine çevreyi rahatsız eden ve kirleten 563 sürücüye 60 bin 804 para cezası kesildi. Tabu bunların yanında kentimizde oldukça fazla alan motosikletlere yönelikte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Son 6 ayda 33 bin 534 motosiklet sürücüsü denetlenmiş olup bu sürücülerden 3 bin 316 sürücüye toplam 1 milyon 82 bin 783 para cezası uygulanarak 896 motosiklet trafikten men edilmiştir."

Gül, ayrıca konvoy yapan ve çevreye rahatsız veren 81 araca 8 bin 748 lira para cezasının kesildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA