Gaziantep'te trafik çilesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te trafik çilesi

25.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.10.2020 01:03
Gaziantep'te trafik çilesi

Gaziantep'te yüzlerce metreye uzayan araç trafiği hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü.

Gaziantep'te yüzlerce metreye uzayan araç trafiği hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesindeki en işlek bölgelerinden olan Maarif kavşağı ve Karagöz caddesindeki araç trafiği, hem sürücüleri hem de yayaları çileden çıkarttı. Karona virüse rağmen hafta sonunda araçlarıyla sokağa çıkan Gaziantepliler, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Yüzlerce metrelik trafik hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü. Kimiler kaza yada yol çalışması gibi nedenlerden yolun trafiğe kapandığını düşünürken kimileri ise trafiğin hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilen hemşehrilerinin neden olduğun ifade etti. Her hafta sonu benzer trafiğin oluştuğunu savunan vatandaşlar, trafiğin normale döndürülebilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Her hafta bu sorunla karşılaşıyoruz. Çok yoğun oluyor, dakikalarca trafikte bekliyoruz. Kent yetkililerin konuya el atmasını istiyoruz. İkaz, uyarılar, ışıklar, polis memuru yada yolun genişletilmesi gibi ne gerekiyorsa bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Vladimir Putin Mustafa Akıncı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Binnur Kaya Birkan Sokullu
Spor Falcao Erol Bulut Serdar Aziz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Söz Fransa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te trafik çilesi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 01:09:44. #1.15#
title