Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı
06.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:11

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı Gaziantep'te 4 bin 658 araç denetlendi, 599 sürücü yolcu ve plakaya ceza kesildi Gaziantep'te şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 658 araç denetlenerek, çeşitli sebeplerden 559 sürücü yolcu ve plakaya...

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

Gaziantep'te 4 bin 658 araç denetlendi, 599 sürücü yolcu ve plakaya ceza kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 658 araç denetlenerek, çeşitli sebeplerden 559 sürücü yolcu ve plakaya ceza kesildi

Gaziantep Emniyet müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerince il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan uygulamada 4 bin 658 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 48 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 242 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 38 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 1 sürücüye trafiği tehlikeye düşürüp hatalı şerit değiştirmekten, 7 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, yük taşımacılığı yapan 3 sürücüye çeşitli maddelerden, 6 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 10 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 201 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 559 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 50 aracı trafikten men eden ekipler tarafından 2 sürücü belgesine de el konuldu.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda denetlendi. Kontrollerde 264 araç denetlenirken 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 6 sürücüye KTK.nun değişik maddelerinden işlem yapılmış, 1 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haber
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Kemal Sunal Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Can Bartu Ersun Yanal Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 18:36:16. #1.15#
title