Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takip edilen bir aracı durduran ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ise 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Haberler

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