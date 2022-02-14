Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda takip edilen bir aracı durduran ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada ise 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel