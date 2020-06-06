Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u tutuklandı
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Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u tutuklandı

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te
06.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:12

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Nurdağı ilçesinde dün uyuşturucu imal eden ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesinde dün düzenlenen operasyonda, 600 gram eroin, 1 kilo 500 gram esrar, 550 gram metamfetamin, 250 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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