Gaziantep'te 'Torbacı' Operasyonu: 22 Gözaltı

GAZİANTEP'te, plolislerin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polislerin uzun süren çalışmasının ardından 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarının kimlikleri ve adresleri saptandı. Polis ekipleri, savcılık izniyle kent merkezinin yanı sıra Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 2 kilo 500 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 26 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ele geçiren polis, 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

- Gaziantep

Kaynak: DHA