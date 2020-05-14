Gaziantep'te torbacı operasyonu: 19 gözaltı
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Gaziantep'te torbacı operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep'te torbacı operasyonu: 19 gözaltı Gaziantep Emniyeti 'Torbacı' operasyonu düzenledi 19 gözaltı.

Gaziantep'te torbacı operasyonu: 19 gözaltı
14.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:02

Gaziantep'te torbacı operasyonu: 19 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyeti 'Torbacı' operasyonu düzenledi 19 gözaltı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 şüphelide gözaltına alındı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucudan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda kapıları açılmayan evlere "koçbaşı" diye tabir edilen yardımcı aletle girildi. 19 şüpheli yakalandığı operasyonda 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 330 gram sentetik madde, 153 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 8 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gaziantep'te torbacı operasyonu: 19 gözaltı

Kaynak: İHA

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