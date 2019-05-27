Gaziantep'te "torbacı" operasyonu
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Karayılan ve Vatan mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği "Onix"in de kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 4 kilogram sentetik uyuşturucu, bin 100 uyuşturucu hap ve 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kaynak: AA
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