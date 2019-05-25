Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği Onix'in de kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 kilo 400 gram eroin, 11 kilo 500 gram toz uyuşturucu, 21 bin uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Kaynak: AA