Gaziantep'te "torbacı" operasyonu
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği Onix'in de kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 2 kilo 400 gram eroin, 11 kilo 500 gram toz uyuşturucu, 21 bin uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ve 400 dolar ele geçirildi.
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