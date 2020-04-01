Gaziantep'te toprak kayması ulaşımı engelliyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle 3 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle 3 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

İlçede aralıklara devam eden sağanağın neden olduğu sel, kırsal mahallerden Toydemir, Aşağı Çardak ve Yukarı Çardak mahallelerinin yolunda toprak kaymasına sebep oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Nizip Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolları açmak için çalışma başlattı.

Meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildiren yetkililer, yapılan çalışma ve alınan önlemlerin ardından kapanan yolların yeniden açılacağını belirtildi.

Kaynak: AA