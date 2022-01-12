Gaziantep'te toplu taşımada öğrenciye zam yok

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak. Büyükşehir, toplu taşıma esnafını da mağdur etmemek için aradaki farkı kendisi karşılayarak destek olacak.

"Öğrenci Dostu Şehir" için çalışmalarını ve desteklerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde (UKOME) toplu taşıma ücretlerinde yapılacak zamlarla ilgili toplantıda alınan karar neticesinde öğrencilerin özel halk otobüslerinde mevcut fiyat olan 2 lira 15 kuruş ile belediye ait toplu taşıma araçlarındaki 1 lira 75 kuruş tarifeleriyle devam kararı aldı. Buna göre öğrencilerin bütçesine zamlar yansıtılmamış olacak. Öte yandan özel halk otobüsleri esnafı için ise Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yansıtmayan 1 lira 85 kuruşluk ücret artış farkını kendisi esnafa ödeyecek. "Belediye Ring Üniversite-Gaziantep Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli" hatlarında ise öğrenciler için yüzde 33 indirime gidilerek biniş ücreti 80 kuruş yapıldı. Öğrenciler ayrıca özel halk otobüslerinin Başpınar bölgesi, İslahiye- Nizip ilçe merkezleri ve Büyükşehir'in kırsal bölgelerinde görev yapan otobüslerde de herhangi bir zamla karşılaşmayacak.

Ulaşım esnafı için destekler arttırıldı

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde belediye otobüsleri ve tramvaylarda tam bilet ücretleri 4 lira 15 kuruş, özel halk otobüslerinde 4 lira 40 kuruş oldu. Belediyenin kırsal bölgelerine hizmet veren otobüslerde ise tam bilet fiyatı 8 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Büyükşehir, 65 yaş üstü, engelli ve bazı kamu kurum görevlileri gibi ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkı bulunanlar için ise toplu ulaşım esnafına ücretsiz her biniş için 2 liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı. - GAZİANTEP