Gaziantep'te toplu taşıma kullanan vatandaşlara hediye

17.09.2019 15:42

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın, toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik için Yeşilsu Otobüs Durağı'nda otobüs bekleyen vatandaşlara hediye verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen toplu taşıma aracı kullanan Hayri Çömez, Büyükşehir Belediyesi'nin halkı toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik eden bu kampanyasını beğendiğini ifade ederek, gençlere toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Sena Yılmaz ise toplu taşıma araçlarının daha güvenli ve sağlıklı olduğunu belirterek,"Kendimi bildim bileli toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Trafikte özel araçlardaki sayının azalması trafik yoğunluğunu önleyecektir, trafik kazaların sayısını aşağıya çekecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA