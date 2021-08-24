Gaziantep'te toplu sünnet şöleni
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Gaziantep'te toplu sünnet şöleni

Gaziantep'te toplu sünnet şöleni
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi ve İzmirli kadınların kurduğu "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu iş birliğinde, ilçedeki 54 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi ve İzmirli kadınların kurduğu "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu iş birliğinde, ilçedeki 54 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, ihtiyaç sahibi ailelerin 54 çocuğu sünneti yapılarak eğlenildi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, hayırsever grup temsilcisi Mine Kapı ve üyeleri ile sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Gaziantep'te toplu sünnet şöleni - Haberler
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