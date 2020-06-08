Gaziantep'te toplantı ile gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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Gaziantep'te toplantı ile gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ile gösteri ve yürüyüşler 30 gün süre ile yasaklandı.

Gaziantep'te toplantı ile gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
08.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:25

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ile gösteri ve yürüyüşler 30 gün süre ile yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsünün yayılmasının engellenmesi için normalleşme sürecine yönelik alınan tedbirlerin akamete uğramaması, aynı zamanda güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, il genelinde gerçekleştirilebilecek sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamaları ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenlerin etkinliklerin hariç tutulduğu belirtildi. Açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince 9 Haziran 2020 tarihi saat 08.00 itibariyle 8 Temmuz 2020 tarihine kadar 30 gün boyunca Valilikçe yasaklanması kararlaştırıldı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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