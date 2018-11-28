Gaziantep'te Tombala Operasyonu: 93 Gözaltı

Gaziantep'te tombala, kumar operasyonunda toplam 93 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine Bey Mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Tombala oynadıkları tespit edilen 80 şahıs ile tombala oynatan 4 kadın ve 9 erkek şahıs olmak üzere toplam 93 şahıs gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tombala oynamakta kullanılan elektronik makine, 700 adet tombala pulu, 300 adet tombala oynamakta kullanılan kart, 65 adet top ele geçirildi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 80 şahsa kumar oynamaktan dolayı 20 bin 202 TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, tombala oynatan 13 şüpheli şahıs ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP