Gaziantep'te tırın taşıdığı beton bloklar yola devrildi - Haberler

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Gaziantep'te tırın taşıdığı beton bloklar yola devrildi

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te tırın taşıdığı beton bloklar yola devrildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tırın taşıdığı 50 metre uzunluğundaki beton blokların yola devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tırın taşıdığı 50 metre uzunluğundaki beton blokların yola devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

Prefabrik fabrika kurulumunda kullanılan beton blok taşıyan M.P. idaresindeki 06 FY 1978 plakalı tırın dorsesindeki yük, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi kavşağında devrildi.

Beton blokların yola devrilmesi üzerine İslahiye-Nurdağı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Vinç yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmayla beton bloklar kaldırıldı, yol trafiğe yeniden açıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Prefabrik, Gaziantep, Fabrika, Güncel, Haberler

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