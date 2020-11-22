Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

22.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:00
Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Evden eve taşımacılık yapan bir firmaya ait N.D. yönetimindeki 63 FK 378 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle dorse ve taşınan eşyalar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İlgili Haberler

Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Fatih Artman Öykü Karayel Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Rusya Bursa Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 19:02:32. #1.15#
title