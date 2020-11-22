Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Evden eve taşımacılık yapan bir firmaya ait N.D. yönetimindeki 63 FK 378 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle dorse ve taşınan eşyalar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek