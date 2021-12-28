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Gaziantep'te tırın çarptığı yaşlı kadın öldü

Gaziantep'te tırın çarptığı yaşlı kadın öldü
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Abdulkadir Konukoğlu Caddesi'ndeki trafik ışıklarında Halil K. yönetimindeki 01 DIF 80 plakalı tır, dilencilik yaptığı ileri sürülen Güllü K'ye (80) çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Güllü K, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, tır şoförünü gözaltına aldı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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