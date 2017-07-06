Gaziantep'te Tırın Çarptığı Eşek Telef Oldu

İslahiye'de meydana gelen kazada, tırın çarptığı eşek telef oldu.





Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hatay karayolu Ağabey Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarparak, yoluna devam etti.



Olayı gören mahalle sakinleri yaralı eşeği yolun kenarına taşıyarak, polisten yardım istedi. Polisin, belediye zabıta ekiplerini yönlendirdiği kaza yerine Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) İslahiye Temsilcisi Bekir Şentürk ile veteriner Yusuf Yıldız geldi.



Veteriner Yıldız'ın tüm müdahalelerine rağmen telef olan eşek, kepçe yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.