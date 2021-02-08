Son dakika gündem: GAZİANTEP - Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

08.02.2021 00:11 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:22

Son dakika habere göre Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep-Kahramanmaraş Otoyolu'nun 30. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AGA 480 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 33 BRB 70 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobildeki 2 kişinin cesedini çıkardı.

Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tırın sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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