Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı
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Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir tır şoförü, daha önce çarptığı kamyonetin kendisini takip etmesi üzerine tırı aracın üzerine sürerek altında 1 kilometre sürükledi.

Gaziantep'te tır şoförü dehşeti: 3 yaralı
28.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:51

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir tır şoförü, daha önce çarptığı kamyonetin kendisini takip etmesi üzerine tırı aracın üzerine sürerek altında 1 kilometre sürükledi. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ışıkta bekleyen Abidin B. yönetimindeki 80 EN 013 plakalı Toyota marka kamyonete, Mehmet E. yönetimindeki 31 F 6183 plakalı Mercedes marka tır arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Aracında hasar olduğunu gören kamyonet sürücüsü Abidin B. aracına çarparak kaçan tırın plakasını alabilmek için tıra yaklaştığı sırada, İslahiye ilçesi Kozdere mevkiinde sürücüsü tırı kamyonetin üzerine sürdü. Tırın altına giren kamyonet yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Sürüklenen kamyonette bulunan sürücü Abidin B. (49) kardeşleri Şaban (60) ve Gökhan B. (19) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile Nurdağı – Hassa karayolu uzun bir süre trafiğe kapanırken, tırın yol kenarına çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.

Yaralanan sürücü Abidin B. ve kardeşleri tedavilerin ardından taburcu oldu. Kardeşler, "Kahramanmaraş'tan geliyorduk. Kömürlerde ışıkta beklerken tır arkadan bize çarptı, durmadı kaçtı. Biz de emniyeti aradık, bize plakasını alın dediler. Arka plakasını aldık, ön plakasını da alın dediler, bizde ön kısmına geçerken yan taraftan bize vurdu. Bizi altına alarak bir kilometre sürükledi. Bir o tarafa bir bu tarafa çarptık. Adamda Allah korkusu yok" dediler.

Yaralılar ve tır şoförü ifadeleri alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Kaza iye ilgili soruşturma sürüyor.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Kaynak: İHA

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