Gaziantep'te Tır Şoförü Aracında Ölü Bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tır şoförü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, tır sürücüsü Mehmet Karaca'dan (62) 2 gün haber alamayan yakınları ve tırın bağlı olduğu nakliye firması yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.

Karaca'nın oğlu ve firma yakınları tırın Habur Gümrük Kapısına yük indirmesinin ardından Gaziantep'e geldiğini belirledi. Tır sürücüsü Mehmet Karaca'nın oğlu Selim Karaca, babasının kullandığı aracın klimasının ve farının arızalanması üzerine Gaziantep KÜSGET Sanayi Sitesi'ne gittiğini tespit etti.

Sanayi sitesine giden Selim Karaca, park halindeki aracın camını kırarak ulaştığı babasını hareketsiz buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Karaca'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Salim Karaca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tır şirketi babasından haber alamayınca durumu ikametgahlarının bulunduğu İslahiye ilçesindeki jandarmaya bildirdiğini söyledi.

Karaca, şirket yetkililerinin daha sonra Gaziantep'e geldiğini ve Başpınar Polis Karakolu'na kayıp ilanı verdiğini dile getirdi.

Kendisinin Osmaniye'den gelerek babasını aradığını anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Otoyol gişelerinden aracın sorgusunu yaptırdık. Tüm sanayi siteleri ile tır garajlarını gezip teker teker kontrol ettik aracı bulamadık. Tam umudumuzu kestiğimiz anda aracı KÜSGET sanayi sitesinde park halinde bulduk. Aracın içerisindeki ışığın yandığını görünce sevindik. Kapılar kitliydi açamadık. Aracın içinde babamı hareketsiz halde gördüm. Camı kendi elimle kırdım. Polisin ve itfaiyenin yardımıyla babamı araçtan çıkardık. İçeride yoğun bir tüp kokusu vardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde babamın hayatını kaybettiğini belirledi."

Bu arada, Karaca'nın Habur Sınır Kapısına zeytin götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA