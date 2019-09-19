Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

19.09.2019 20:12

Gaziantep'te tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 YM 118 plakalı tır ile Cuma Küçükoğlu yönetimindeki 27 AAT 289 plakalı traktör, Gaziantep-Adana kara yolunun 35. kilometresinde çapıştı.

Traktörde bulunan Asiye Kaşıkçıoğlu (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA