Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı.
Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.