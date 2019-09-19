Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı.

19.09.2019 19:52
Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

Kaynak: İHA
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