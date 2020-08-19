GAZİANTEP'TE TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI
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GAZİANTEP'TE TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

GAZİANTEP'TE TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI
19.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:01

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Hassa'dan Nurdağı yönüne giden Beyazıt Uçar yönetimindeki 31 AER 20 plakalı TIR ile Sadullah Karakanlı'nın kullandığı 27 SL 188 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ile TIR, refüje çıkarken, sürücüler de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüleri ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Sadullah Karakanlı, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Gaziantep'teki hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

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