Gaziantep'te tır garajına şok baskın Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.

Garajda yapılan aramalarda ekipler çeşitli yerlere siyah çöp poşetleri içinde gizlenmiş 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA