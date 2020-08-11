Gaziantep'te tır garajına şok baskın
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.
11.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:32
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.
Garajda yapılan aramalarda ekipler çeşitli yerlere siyah çöp poşetleri içinde gizlenmiş 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA