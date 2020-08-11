Gaziantep'te tır garajına kaçak sigara baskını
Gaziantep'te tır garajına kaçak sigara baskını 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.
11.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:29
Gaziantep'te tır garajına kaçak sigara baskını
9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.
Garajda yapılan aramalarda ekipler çeşitli yerlere siyah çöp poşetleri içinde gizlenmiş 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlatıldı.
Kaynak: İHA