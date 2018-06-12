Gaziantep'te tır devrildi, çevre yolu buğday tarlasına döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde buğday yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Etrafı saçılan buğdaylar nedeniyle çevre yolunda tarlayı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi çevre yolu Fevzipaşa mevkiinde seyir eden Yusuf E. idaresindeki 21 NCR 75 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. çevre yolu etrafa saçılan buğdaylar nedeniyle çevre yolunu andıran görüntü ortaya çıktı. Hafif yaralı olarak kurtulan sürücünün, çevredekilerinin de yardımıyla tırın penceresinden dışarı çıktığı öğrenildi.

Buğdayı jandarma ve işçiler topladı

Etrafa saçılan buğday nedeniyle yolda jandarma ekipleri ve köy korucuları tarafından güvnelik tedbirleri alındı. Yolda yaklaşık 2 saat boyunca trafik akışı, kontrollü bir şekilde sağlandı. Yola saçılan yaklaşık 25 ton buğday ise jandarma ekipleri ve işçiler tarafından toplanarak, kaza yerine gelen başka bir tıra yüklendi.

Yol tamamen buğdaydan temizlenmesinin ardından çift taraflı olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan buğdayın Hatay Kırıkhan'daki lisanlı bir depoya götürüldüğü ve tırın dorsesisin savrulması nedeniyle devrildiği ileri sürüldü.