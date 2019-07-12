Gaziantep'te tır devrildi: 3 ölü (2)

Gaziantep'te sebze ve meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 6'ıncı kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı sebze ve meyve tır, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, Ömer Koçak (21), Necati Er (42) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Kaynak: AA