Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı
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Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı

05.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:40
Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 27 SV 053 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada, hafif yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın yurt dışına boru götürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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