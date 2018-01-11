Gaziantep'te Tır Devrildi: 1 Yaralı
Gaziantep'te züccaciye yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Gaziantep'te züccaciye yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Gaziantep- Yavuzeli karayolunun otogar mevkisinde İbrahim Caymaz (35) idaresindeki 63 FD 720 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralalanan sürücü Caymaz, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Caymaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri yakıt sızıntısı ihtimaline karşı tırı kontrol etti