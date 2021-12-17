Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Seyki (20) yönetimindeki otomobil, önünde seyreden ve kavşakta dönmek için yavaşlayan Mehmet Öztürk'ün (53) kullandığı 27 AGM 490 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile yakınları Leyla (25), Hadi (27) Kadir (2) ve Asmin Seyki (1) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayatı tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü Mehmet Seyki, Gaziantep'e sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te, TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri

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