Gaziantep'te tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan tırın 3 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Ç. yönetimindeki 27 YD 949 plakalı tır kontrolden çıkarak İpekyolu Tugay kavşağı civarında biri park halinde 3 otomobile çarptıktan sonra refüjdeki ağaçları devirip karşı yola geçti.

Yaralanan 4 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre her iki yönden tek şeritte kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak