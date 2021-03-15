Gaziantep'te tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı
15.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:40
Gaziantep'te kontrolden çıkan tırın 3 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te kontrolden çıkan tırın 3 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Ç. yönetimindeki 27 YD 949 plakalı tır kontrolden çıkarak İpekyolu Tugay kavşağı civarında biri park halinde 3 otomobile çarptıktan sonra refüjdeki ağaçları devirip karşı yola geçti.
Yaralanan 4 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre her iki yönden tek şeritte kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak