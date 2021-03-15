Gaziantep'te tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı

15.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:40
Gaziantep'te tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan tırın 3 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan tırın 3 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Ç. yönetimindeki 27 YD 949 plakalı tır kontrolden çıkarak İpekyolu Tugay kavşağı civarında biri park halinde 3 otomobile çarptıktan sonra refüjdeki ağaçları devirip karşı yola geçti.

Yaralanan 4 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre her iki yönden tek şeritte kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cüneyt Çakır Halis Özkahya Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te tır 3 otomobile çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:48:19. #1.15#
title