Gaziantep'te ticari eşya kaçakçılığı önlendi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda gümrük vergileri ödenmeksizin piyasaya sürülmek istenen yaklaşık 4 milyon lira değerinde kumaş, giyim eşyası, hurma ve kuruyemiş cinsi ürün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda gümrük vergileri ödenmeksizin piyasaya sürülmek istenen yaklaşık 4 milyon lira değerinde kumaş, giyim eşyası, hurma ve kuruyemiş cinsi ürün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık açısından riskli görülen ürünleri taşıyan araçların uydudan takip edildiği Ticaret Bakanlığının Araç Takip Sisteminin bir araca uyarı vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede yurt dışından gelerek Türkiye'ye transit geçecek şüpheli araca takılı araç takip cihazının çıkarılarak yol kenarına atıldığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmada söz konusu aracın Türkiye'den çıkarması gereken yükleri yasadışı şekilde boşalttığı iki ayrı adres belirlendi.

Söz konusu adreslerde Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yaptığı aramalarda şüpheli araçtan indirildiği tespit edilen 24 bin 140 kilogram gümrük kaçağı kumaş ele geçirildi.

Ayrıca bahse konu adreslerde 1300 kilogram muhtelif giyim eşyası ve 107 bin 348 kilogram gümrük kaçağı muhtelif kuruyemiş ve hurma ele geçirildi. Söz konusu eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi.

Kaynak: AA