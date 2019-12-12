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Gaziantep'te "TFF Grassroots Antrenörlük Kursu" başlıyor

Gaziantep'te "TFF Grassroots Antrenörlük Kursu" başlıyor.

12.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:36
Gaziantep'te

'te "TFF Grassroots Antrenörlük Kursu" başlıyor.

(TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesinin ortaklaşa düzenlediği "TFF Grassroots Antrenörlük Kursu" 16-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gaziantep'ten 5'i kadın toplam 30 kursiyerin katılacağı kursa TFF Adana bölgesinden eğitimci antrenörler de katılacak.

Kaynak: AA
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