Gaziantep'te Terörle Mücadele

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellemesine yönelik operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün gece İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu bazı adreslerde eş zamanlı arama yapıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan geniş kapsamlı aramalarda herhangi bir suç unsuru veya şüpheliye rastlanmadı.

Öte yandan bazı basın yayın organlarında yer alan "örgüt üyesi yakalandı, otomatik silah ve çelik yelek ele geçirildi." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.