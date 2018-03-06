Gaziantep'te Terör Propagandasından 2 Tutuklama
Gaziantep’te terör örgütü propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında daha önce yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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